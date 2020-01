Mercato Genoa, Masiello è vicino. Stretta per Amione (Di venerdì 24 gennaio 2020) Mercato Genoa, Masiello vicino all’approdo in rossoblù dall’Atalanta. Marroccu vuole anche stringere per Amione del Belgrano Dopo aver ceduto Riccardo Saponara al Lecce, adesso il Genoa pensa ad ulteriori colpi in entrata dopo quelli già messi a segno. Ufficializzato Eriksson, adesso Marroccu va alla caccia di un difensore. Secondo La Gazzetta dello Sport è vicino l’approdo di Masiello in rossoblù dall’Atalanta. Allo stesso tempo la società vorrebbe stringere per Amione del Belgrano. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

