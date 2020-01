Ma basta! Ma che Inverno è? Deve cambiare subito! (Di venerdì 24 gennaio 2020) E' vero, chi fa questo mestiere dovrebbe cercare l'imparzialità totale ma ci perdonerete se vi diciamo che non se ne può più! Basta con l'Alta Pressione, basta con questo meteo insulso! Non è possibile che entrati nell'ultima decade di gennaio non si veda neppure l'ombra del freddo. E va bene sì, gennaio alla fin dei conti non è mai stato un mese eccezionalmente freddo ma così non si può. Non possiamo continuare a commentare corse modellistiche che puntano esclusivamente in direzione dell'Alta Pressione. E' questo ciò che preoccupa, la persistenza di determinate configurazioni. Forse, diciamo forse, qualcosa potrebbe cambiare a febbraio. Sì, ma quando? Subito? Metà febbraio? Il 20 febbraio? La data dell'eventuale cambiamento è importantissima, capite bene che un conto è avere un cambiamento subito, a inizio mese, un altro conto è avere un cambiamento dopo metà mese. I ... meteogiornale

