Luca Sacchi, la procura chiede il processo immediato. C’è anche Anastasia (Di venerdì 24 gennaio 2020) Inchiesta chiusa e, a questo punto, il processo potrebbe arrivare in tempi molto rapidi visto che la procura di Roma ha chiesto di andare direttamente a processo. Saltando l’udienza preliminare. Le principali accuse per l’omicidio avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 novembre a Roma, nel quartiere Appio latino sono rimaste le stesse: Valerio Del Grosso, 21 anni, è accusato di omicidio volontario e traffico di stupefacenti e rapina. Ha sparato alla nuca di Luca Sacchi dopo una discussione, secondo la procura, per l’acquisto di una partita di marijuana. È accusato anche di traffico di stupefacenti.Paolo Pirino era con Del Grosso, anche lui risponde di omicidio volontario in concorso. È accusato anche di aver detenuto illegalmente una mazza, quella con cui ha colpito Anastasia.Anastasia Kylemnyk è accusata di traffico di stupefacenti. Secondo la procura era lei ad ... open.online

Santame10 : RT @chilhavistorai3: Omicidio di Luca Sacchi: “D’ora in poi faccio quello che voglio” - “Non trattarmi così”. Le chat con Anastasiya poche… - patriziarutigl1 : RT @Corriere: Omicidio Luca Sacchi, giudizio immediato per la fidanzata Anastasiya e altre 5 persone - Corriere : Omicidio Luca Sacchi, giudizio immediato per la fidanzata Anastasiya e altre 5 persone -