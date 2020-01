Le residenze d'epoca della Toscana da visitare. Il tour (Di venerdì 24 gennaio 2020) Stare in una residenza d'epoca significa vivere nella storia è una esperienza unica che fa bene all’anima; è come sentirsi “nobili " anche solo per un giorno, sognando tra broccati, mobili d'epoca e torri. visitare un palazzo o perdersi in un giardino storico è come rivivere fasti ed atmosfere di un tempo, e permette anche di recuperare e mantenere il nostro inestimabile patrimonio storico ed artistico. In Toscana ci sono più di 4.500 dimore storiche, tra castelli, ville, manieri, casali, cortili, parchi e giardini monumentali che ci ricordano quel passato glorioso, quando si faceva a gara per creare capolavori, costruzioni bellissime, curate nei dettagli, per ostentare ricchezza e potere ma soprattutto per quel gusto, ormai perso, di godere del bello.Dal Medioevo al Rinascimento la Toscana è stata la culla della cultura e dell’architettura e, nel corso degli anni, vi sono state ... panorama

