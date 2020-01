Lady Marchisio su Instagram: "Il mio primo e unico book fotografico". Follower in delirio - (Di venerdì 24 gennaio 2020) Marco Gentile La moglie di Claudio Marchisio, Roberta Sinopoli, ha scatenato i commenti dei suoi tanti Follower su Instagram postando una sua foto di un vecchio book fotografico Claudio Marchisio ha legato per intero la sua carriera alla Juventus con due piccole interruzioni che lo hanno portato ad Empoli prima e in Russia poi tra le fila dello Zenit San Pietroburgo. Il 34enne di Torino ha deciso di dire addio al calcio giocato nell'ottobre del 2019 e l'ha fatto a soli 33 anni e per via di diversi problemi fisici. Marchisio ha chiuso la carriera con 433 presenze impreziosite da 39 reti con le maglie di club che diventano 44 se si considerano anche le cinque reti con la maglia della nazionale italiana in 55 gettoni. "Il Principino", com'era soprannominato ai tempi della Juventus ha anche giocato 40 presenze con le giovanili della nazionale tra under 16, 17, 18, 19, 20, 21 e ... ilgiornale

Lady Marchisio Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Lady Marchisio