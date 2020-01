Incidente sull’Autostrada A3, cade dallo scooter: in coma un 50enne (Di venerdì 24 gennaio 2020) Grave Incidente stradale sull'Autostrada A3 Napoli-Salerno: un uomo di 50 anni, che procedeva sul suo scooter, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo ed è caduto violentemente sull'asfalto. Soccorso dal 118, è ricoverato all'ospedale di Cava de' Tirreni, in gravi condizioni: è in coma. fanpage

