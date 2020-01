Il principe Harry e Meghan Markle, ecco la casa che vorrebbero acquistare (Di venerdì 24 gennaio 2020) Dopo l’annuncio che ha messo in crisi la Royal Family, il principe Harry e Meghan Markle, sono alla ricerca di un nuovo nido d’amore. La coppia reale avrebbe individuato la casa dei loro sogni in Canada, a Vancouver. Un articolo di il Sun mostra la casa che vorrebbero acquistare i duchi di Sussex a Golden Miles, con vista mozzafiato sull’oceano. Si tratta di una bellissima dimora su 4 piani, di circa 640 metri quadri. Ha 6 camere da letto, un salotto enorme, una suite per gli ospiti, una cucina spaziosa e 5 bagni. Ovviamente, non manca nemmeno il giardino, uno spazio da sogno con vista sull’oceano. I duchi di Sussex hanno vissuto fino ad adesso a Frogmore Cottage, nel Regno Unito. La loro casa è stata ristrutturata varie volte per accontentare le richieste di Meghan ... bigodino

