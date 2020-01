Grande Fratello Vip, concorrente viene lasciata con un post su Instagram (Di venerdì 24 gennaio 2020) Brutta sorpresa per uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip, ieri infatti la fidanzata ha annunciato la rottura con un post su Instagram. Il Grande Fratello Vip allestito da Alfonso Signorini sta regalando sorprese agli appassionati senza soluzione di continuità. Da quando il reality più seguito d’Italia è cominciato, infatti, c’è stato un colpo di … L'articolo Grande Fratello Vip, concorrente viene lasciata con un post su Instagram è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

GianlucaVasto : Su #luigidimaio Luigi ho scritto in FB qui voglio fare un grande in bocca al lupo ad un altro 'fratello',… - trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… -