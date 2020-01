Fognini-Sandgren, Ottavi Australian Open 2020: data, programma, orario, tv e streaming (Di venerdì 24 gennaio 2020) Fabio Fognini affronterà Tennys Sandgren agli Ottavi di finale degli Australian Open 2020, primo Slam della stagione di tennis. L’azzurro ha sconfitto l’argentino Diego Pella in tre set e si è così guadagnato il diritto di sfidare lo statunitense, giustiziere di Matteo Berrettini al secondo turno e oggi trionfatore sul connazionale Sam Querrey. Il ligure tornerà sul cemento di Melbourne nella giornata di domenica 26 gennaio quando andrà a caccia della qualificazione ai quarti di finale, il nostro portacolori ha tutte le carte in regola per imporsi ma dovrà stare particolarmente attento contro un avversario che sta attraversando un eccellente momento di forma e che sembra essere nella settimana buona della sua carriera. Si affronteranno il numero 12 del ranking ATP e il numero 100 al mondo, da una parte il 32enne di Arma di Taggia che non è mai andato oltre gli Ottavi di ... oasport

SkySport : ? #UltimOra #Tennis ?? #AusOpen ???? Fabio #Fognini agli ottavi ? Battuto l'argentino #Pella in tre set (7-6, 6-2, 6-3… - leonida43725055 : RT @SkySport: ? #UltimOra #Tennis ?? #AusOpen ???? Fabio #Fognini agli ottavi ? Battuto l'argentino #Pella in tre set (7-6, 6-2, 6-3) ?? L'azzu… - Luca21013415 : RT @lorenzofares: #Fognini ???? ha già giocato gli ottavi agli #AusOpen nel 2014 e nel 2018. Garantito il sorpasso su Bautista Agut ????, sconf… -