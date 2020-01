Fedez ridicolizza ancora Salvini. La risposta da 10mila like sul Papeete e i 49 milioni (Di venerdì 24 gennaio 2020) Fedez risponde a Salvini: “Io a Ibizia come rapper, tu al Papeete da ministro” Fedez nei giorni scorsi ha commentato la vicenda che ha visto Matteo Salvini suonare al citofono di un presunto ‘spacciatore’ nella periferia di Bologna. “Il buon Matteo forse voleva vestire i panni del giustiziere, mi è sembrato più un testimone di Geova mancato“, ha scritto il marito di Chiara Ferragni su Instagram. Ma il rapper non è stato l’unico personaggio del mondo della musica e dello spettacolo a condannare il gesto dell’ex vicepremier. Anche Fabio Volo si è inserito nella polemica: “Vai a suonare ai camorristi se hai le palle str***o, non da un povero tunisino che lo metti in difficoltà str***o, sei solo uno str***o senza palle. Fallo con i forti lo splendido, non con i deboli”, ha commentato senza freni lo scrittore. Salvini, ospite nella ... tpi

