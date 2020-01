Domenica IN 26 gennaio 2020: torna il talk su Sanremo, tutti gli ospiti di Mara (Di venerdì 24 gennaio 2020) Ci si prepara a Sanremo 2020 e anche Domenica In si veste a festa, del resto Mara Venier sarà una delle donne di questo Festival e sarà al fianco di Amadeus nella serata finale, la più importante. Anche nella puntata di Domenica IN del 26 gennaio 2020 ci sarà quindi spazio per la musica, per Sanremo ma non solo. Domenica IN darà spazio anche ad argomenti più impegnativi, in occasione della giornata della Memoria che cade come sempre il 27 gennaio. Vediamo quindi quelli che saranno tutti gli ospiti di questa nuova puntata di Domenica IN. Domenica IN ANTICIPAZIONI E ospiti DEL 26 gennaio 2020 La puntata di Domenica IN del 26 gennaio 2020 si aprirà con un’ampia intervista a Donatella Rettore, cantante e attrice, che quest’anno celebra i suoi 45 anni di carriera ed ha venduto milioni di dischi in tutta Europa.Gli attori Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea interverranno in ... ultimenotizieflash

chetempochefa : Il 27 gennaio sarà il #GiornodellaMemoria e domenica a #CTCF, #pernondimenticare, avremo con noi la senatrice a vit… - Mov5Stelle : ECCO COME SI VOTA DOMENICA 26 GENNAIO IN EMILIA-ROMAGNA! #SimoneBeniniPresidente #EmiliaRomagna #EmiliaRomagna2020… - LegaSalvini : ???????? OCCHI APERTI SUL VOTO IN EMILIA ROMAGNA: CERCHIAMO RAPPRESENTANTI DI LISTA PER LA LEGA! Se vuoi aiutare il… -