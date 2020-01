Cuneo fiscale 2020, via libera dal governo: bonus in busta paga fino a 600 euro (Di venerdì 24 gennaio 2020) Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto per il taglio del Cuneo fiscale 2020 sulle buste paga dei lavoratori dipendenti: l’operazione, che partirà dal prossimo mese di luglio, vale – quest’anno – poco meno di 3 miliardi, che saliranno a cinque nel 2021. Convocata, invece, per lunedì prossimo, 27 gennaio 2020, una nuova riunione del Consiglio dei ministri per le nomine alla guida delle agenzie fiscali: Ernesto Maria Ruffini dovrebbe tornare alle Entrate, Marcello Minenna andrebbe al Demanio e Antonio Agostini alle Dogane e Monopoli. Cuneo fiscale 2020, l’ammontare del bonus in base al reddito Il «trattamento integrativo» garantito dal taglio del Cuneo fiscale, stando al testo del decreto approvato dal governo, sarà per il 2020 di 600 euro – ovvero 100 euro al mese – per i lavoratori dipendenti con un reddito annuo lordo fino a 26.600 euro; inferiore ... urbanpost

GiuseppeConteIT : Abbiamo appena approvato il decreto che stanzia 3 miliardi per la riduzione del cuneo fiscale, mettendo più soldi n… - vitocrimi : Non c'è miglior modo di iniziare questo incarico che annunciare il taglio del cuneo fiscale: più soldi in tasca ai… - CatalfoNunzia : In Cdm abbiamo approvato il decreto per il taglio del cuneo fiscale grazie al quale 16 milioni di lavoratori avrann… -