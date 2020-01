CorSport: Lobotka scalpita per affrontare Ronaldo (per la seconda volta) (Di venerdì 24 gennaio 2020) Un’attesa speciale quella della prossima partita contro la Juve per Stanislav Lobotka, scrive il Corriere dello Sport. Non solo perché il suo esordio in azzurro è durato solo 22 minuti, ma perché se dovesse tornare in campo contro i bianconeri avrebbe di fronte Cristiano Ronaldo. Lo slovacco lo ha già affrontato una volta, con il Celta, il 7 gennaio 2018. In quell’occasione partì dalla panchina, quando il Celta Vigo era sotto 2-1 contro il Real Madrid. Fu proprio di Lobotka, al 73′, la rete del pareggio. “Una ventina di minuti rincorrendo CR7, troppo poco per dire d’averlo sfidato, per questo (anche, non solo) Lobotka spera di ritrovare una maglia da titolare già domenica contro la Juventus”. C’è un altro fenomeno contro il quale Lobotka ha già giocato, e che aspetta a febbraio, con il Barcellona. E’ Leo Messi. “Lo slovacco lo ha ... ilnapolista

napolista : CorSport: #Lobotka scalpita per affrontare #Ronaldo (per la seconda volta) - ilNapolista - infoitsport : CorSport: Napoli-Lazio, Lozano dal primo minuto. In campo Demme e Lobotka - CorSport : #Napoli-#Lazio LIVE, le ufficiali: giocano #Lobotka e #Callejon ? ?? -