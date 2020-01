Coronavirus: dove si è diffuso e dove si trovano i casi sospetti (Di sabato 25 gennaio 2020) Sta mettendo in allarme il mondo intero il Coronavirus che, originatosi nella città cinese di Wuhan, ha già causato 26 vittime e centinaia di contagiati: dove si è diffuso, dove si trovano i casi sospetti e dove invece quelli accertati. Coronavirus: dove si è diffuso In Cina sarebbero in totale 897 i casi di persone che hanno contratto il virus 2019 n-CoV ma il bilancio è in continuo aumento. Questi si vanno a sommare ai 26 morti tutti residenti nella provincia dello Hubei, quella in cui si trova la cittadina da cui è partita l’epidemia. Almeno 9 di loro avevano condizioni pre-esistenti tra cui diabete, problemi alle coronarie e il morbo di Parkinson. Coronavirus in Asia Rimanendo sempre in Asia si sono registrati casi anche in Giappone, Vietnam, Corea del Sud e Arabia Saudita. In particolare: in Giappone: sono due i casi di contrazione del virus e si tratta di un uomo di circa ... notizie

Coronavirus - è proprio a Wuhan il laboratorio ad alto isolamento dove si studia il virus letale : Lavinia Greci Il Wuhan National Biosafety Laboratory è una struttura dove vengono studia ti gli agenti patogeni più pericolosi al mondo e c'è chi sospetta che il virus possa essere "sfuggito" da lì La città da cui si sarebbe diffuso il Corona virus è Wuhan g, in Cina. Tutti, in questi giorni, hanno imparato a conoscerla perché da lì sarebbe partito l'incubo pandemia legato al misterioso virus simile alla polmonite.

Coronavirus cinese : i sintomi - dove è arrivata l'epidemia e i rischi per l'Italia. Tutte le informazioni : Coronavirus cinese : i sintomi , le informazioni e i rischi per l'Italia Il virus 2019-nCoV, il nuovo Coronavirus cinese che si sta diffondendo a macchia d'olio dalla Cina ad altre zone del mondo, inizia a fare paura: sono sempre di più le persone, anche in Italia, alla ricerca di informazioni sui sintomi , sui numeri di questa epidemia e soprattutto per i rischi per il nostro Paese. Al momento, sono 25 i morti accertati a causa del

Perché Macao in Cina - dove c'è la Coronavirus - è uno dei luoghi più importanti al mondo : Macao , in Cina , dove è stato annunciato un caso di coronavirus , è una località turistica, ricca di casino, uomini d'affari e storia. Dai tempi in cui era una colonia portoghese, la sua posizione è strategica per Pechino, da cui dipende amministrativamente. Con la vi Cina Hong Kong condivide un alto livello di autonomia dalla Repubblica popolare cinese, almeno fino al 2049.

Coronavirus scoperto in Cina : se dovesse arrivare in Italia "lo Spallanzani è pronto" : Il Coronavirus scoperto in Cina sta mettendo in allarme anche l'Europa, "ma non sembra particolarmente patogeno. Direi, quindi, di non diffondere allarme tra la popolazione. I rischi per la salute sono simili a quella dell'influenza. C'è molta attenzione mediatica solo perché arriva dalla Cina, altrimenti sarebbe passato quasi inosservato": lo ha spiegato all'Adnkronos Salute Giuseppe Ippolito, direttore

