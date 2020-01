Coronavirus, 26 morti e 830 casi accertati. Casi di contagio anche in Giappone, Corea del Sud e Usa (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il governo cinese ha confermato l’ulteriore aggravarsi del bilancio tra vittime e contagiati fornito ieri dalle autorità locali. Sono 26 le persone che finora hanno perso la vita per via del Coronavirus. Il numero dei Casi accertati è invece pari a 830. La Commissione sanitaria nazionale ha aggiunto che i Casi sospetti al momento all’esame sono 1.072. Dopo un decesso a Hebei, la provincia che circonda Pechino, è stata annunciata anche una seconda vittima fuori dall’area dell’epicentro di Wuhan, la città che ha registrato la stragrande maggioranza dei Casi di contaminazione e di morti per il virus: la vittima risiedeva nell’Heilongjiang, una provincia al confine con la Russia, a più di 1.800 km da Wuhan. Una settima città cinese, Huangshi, vicina all’epicentro, ha interrotto il servizio di trasporto pubblico e ha chiuso un ponte di accesso sul ... open.online

Agenzia_Ansa : #Bari, le prime analisi escludono si tratti del coronavirus cinese #ANSA - Agenzia_Ansa : Il virus cinese 2019-nCoV è arrivato all'uomo dai serpenti #ANSA #coronavirus - Agenzia_Ansa : Salgono a 17 le vittime del nuovo #coronavirus cinese. Lo riportano i media statali cinesi #ANSA -