Caso Matacena: l’ex ministro Scajola condannato a due anni di carcere (Di venerdì 24 gennaio 2020) L’ex ministro dell’Interno e attuale sindaco di Imperia Claudio Scajola è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Reggio Calabria per aver favorito la latitanza dell’ex parlamentare di Forza Italia Amedeo Matacena, quest’ultimo già condannato nel 2012 per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. La sentenza è stata ridotta rispetto alle prime ipotesi di quattro anni e mezzo, richiesta a causa dell’iniziale aggravante mafiosa successivamente ritirata durante la requisitoria. Matacena: Scajola condannato Secondo le conclusioni a cui è giunta la magistratura, Scajola avrebbe favorito la latitanza di Matacena ed il suo trasferimento dagli Emirati Arabi Uniti al Libano, paese l’ex ministro avrebbe potuto godere di appoggi istituzionali grazia alla suo conoscenza con Vincenzo Speziali, parente acquisito dell’ex presidente ... notizie

Corriere : Claudio Scajola e il caso Matacena: in primo grado condanna a 2 anni per l’ex ministro ... - 1970Germano : Claudio Scajola e il caso Matacena: in primo grado condanna a 2 anni per l’ex ministro dell’Interno… - instaPressTG : #CRONACA - Claudio Scajola e il caso Matacena: in primo grado condanna a 2 anni per l’ex ministro dell’Interno - Co… -