Boxe: Clemente Russo sconfitto in semifinale al Torneo Strandja. Maietta in finale, terzo posto anche per Di Lernia (Di venerdì 24 gennaio 2020) Si sta disputando in questi giorni la settantunesima edizione del Torneo Strandja, appuntamento internazionale di livello del pugilato dilettantistico che si disputa a Sofia, in Bulgaria. Presenti i migliori rappresentanti della Boxe azzurra. Un italiano si è portato fino alla finale: è Francesco Maietta, bravo nei 57 kg a non concedere quasi niente alla concorrenza, concretizzando il tutto con un 4-1 nei confronti del bulgaro Asenov. Si sono invece fermati in semifinale Clemente Russo e Paolo Di Lernia. Per Russo (+91 kg), in particolare, dopo un quarto sofferto contro il francese Aboudou, è arrivata la sconfitta in semifinale, in cui era opposto all’ucraino Rogava, per 2-3. Di Lernia (63 kg), invece, dopo due vittorie è stato nettamente sconfitto dall’altro ucraino Khartsys, per decisione unanime dei giudici. Eliminato ai quarti Manuel Cappai (52 kg), usciti agli ottavi ... oasport

