Barriere protettive per Fontana di Trevi, arriva l’ok del Campidoglio (Di venerdì 24 gennaio 2020) Barriere protettive per Fontana di Trevi, c’è l’ok del Campidoglio. Approvata la mozione presentata da un consigliere pentastellato. ROMA – E’ arrivato l’ok del Campidoglio alle Barriere protettive per Fontana di Trevi. Il Consiglio comunale con 24 voti a favore e uno astenuto ha approvato la mozione presentata da un esponente pentastellato di far diventare un vero e proprio bunker la struttura per evitare atti vandalici e venditori abusivi. Barriere protettive per Fontana di Trevi Barriere protettive per impedire ai turisti di sedersi a bordo vacca e un presidio fisso per evitare l’abusivismo. Questi sono i due punti principali della mozione presentata dai pentastellati al Campidoglio per ‘proteggere’ sia la Fontana di Trevi che il Colosseo e tutti gli altri punti di ritrovo della Capitale per i turisti. Un pugno duro che è ... newsmondo

NewsMondo1 : Barriere protettive per Fontana di Trevi, arriva l’ok del Campidoglio - infoitinterno : Campidoglio, ok a barriere protettive per Fontana di Trevi e presidi anti abusivi - AnsaRomaLazio : Fontana Trevi: ok barriere protettive e presidio - Lazio -