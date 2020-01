Assorbenti solidali (Di venerdì 24 gennaio 2020) Sono un ragazzo distratto quindi ho letto che, in un liceo milanese, era stata introdotta la tampon tax. Lievemente preoccupato, ho letto meglio e ho scoperto che in realtà, in quel liceo milanese, era stato introdotto il tampon box: uno scatolone nel bagno delle ragazze, in cui chi desidera può las ilfoglio

Assorbenti solidali Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Assorbenti solidali