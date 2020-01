All'ultimo voto (Di venerdì 24 gennaio 2020) Liberare la terra emiliano romagnola dai “comunisti” e citofonare lunedì mattina a Giuseppe Conte per farlo sloggiare da Palazzo Chigi. La sintesi di questo ultimo scampolo di campagna elettorale, di questa piazza del Popolo di Ravenna arrabbiata, rancorosa, e che si batte il petto al solo sentire le note dell’Inno di Mameli, è tutta racchiusa nella vecchia coalizione di centrodestra, ma a trazione salviniana che a distanza di 25 anni non muta l’avversario. Anzi, ricomincia dal punto di partenza. Ovvero dalla lotta al “comunismo”. Eccoli, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Eccoli, i tre tenori di una coalizione che puntano tutte le fiches sulla vittoria in Emilia Romagna e sognano la famigerata spallata al governo giallorosso. Manca solo, in questo ultimo comizio, la rievocazione del “libro nero del ... huffingtonpost

