Alberto Urso in tour nel 2020, prezzi dei biglietti per Roma, Milano e Taormina (Di venerdì 24 gennaio 2020) Alberto Urso in tour nel 2020 per tre appuntamenti importanti in programma a Milano, Roma e Taormina. Il tenore vincitore dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi annuncia tre date-evento a pochi giorni dal Festival di Sanremo, dove è in gara tra i Campioni con la canzone Il Sole Ad Est, seguito dell'omonimo album di inediti pubblicato negli scorsi mesi. TESTO E SIGNIFICATO DI IL SOLE AD EST DI Alberto Urso A febbraio sarà in gara al Festival della Canzone Italiana numero 70 e duetterà nella serata Cover con Ornella Vanoni sulla canzone La Voce Del Silenzio. Venerdì 7 febbraio sarà disponibile la nuova versione del disco Il Sole Ad Est con l'inedito sanremese che presenterà in anteprima live sul palco del Teatro Ariston, in diretta su Rai1. Dopo il Festival di Sanremo, per Alberto Urso arriverà la prova del live: tre sono gli appuntamenti annunciati oggi in location ... optimaitalia

cori_simona : RT @albysing1997: TOUR2020 Finalmente possiamo annunciare le prime 3 date del mio tour: 12 Maggio,Milano,Teatro degli arcimboldi 18 Maggio,… - DonnaGlamour : Avete mai visto Ramona Urso, la (splendida) sorella del cantante Alberto Urso? - OptiMagazine : Alberto Urso in tour nel 2020, prezzi dei biglietti per Roma, Milano e Taormina -