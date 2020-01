40enne allenatrice si innamora di un suo allievo di 15 anni, i due iniziano a frequentarsi e dalla loro relazione hanno un figlio (Di venerdì 24 gennaio 2020) E’ successo in Austria dove l’allenatrice della squadra giovanile del Wiener Neustadt di pallamano si è innamorata perdutamente di un suo allievo che ha appena 15 anni. Il ragazzo che si chiama Erwin attratto dal fascino dell’allenatrice ha deciso di contraccambiare e tra i due è nata una storia d’amore. Ma non è tutto lei, l’allenatrice quarantenne, ora aspetta un figlio da Erwin e non ha nessuna intenzione di abortire anzi. Solo che però è intervenuta la magistratura che ha contestato alla donna di aver abusato di un minorenne. I due si erano conosciuti nella palestra della squadra Wiener Meustadt e subito era nato un feeling particolare. L’allenatrice aveva deciso di trattenersi oltre gli orari previsti dall’allenamento con il ragazzo. Così tra i due è nato un ottimo rapporto poi sfociato in un amore travolgente. I due sono consapevoli dell’importanza di ... baritalianews

