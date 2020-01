Ue:lascito Shoah impresso in Dna Unione

"Abbiamo il dovere di stare spalla a spalla con le comunità ebraiche nel momento in cui si sentono di nuovo minacciate in tutta Europa". Così i vertici dell'Europea, a Gerusalemme per il Forum mondiale sull'Olocausto. "Ildellanel Dna dell'Ue, è la pietra angolare dei valori europei",aggiungono i rappresentanti dell'. "Tutti gli Stati membri devono essere uniti nella determinazione che ogni forma di razzismo, antisemitismo e odio non devono aver posto in Europa".(Di giovedì 23 gennaio 2020)