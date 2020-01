Tutti parlano di web tax, ma a che punto siamo davvero? (Di giovedì 23 gennaio 2020) Web tax (Getty Images) Oltre all’ambiente, l’altro tema caldo che sta tenendo banco in questi giorni al World economic forum di Davos è certamente quello relativo a una possibile web tax internazionale. E anche su questo fronte le posizioni degli Stati Uniti e quelle dei paesi dell’Unione europea sembrano essere molto distanti, in particolare con la Francia. Le minacce degli Stati Uniti Lo scorso 22 gennaio, per bocca del segretario del Tesoro americano Steve Mnuchin, Washington è tornata a parlare di dazi e possibili aumenti delle tariffe sui prodotti importati dall’Europa se non dovessero cambiare le condizioni messe in campo dai diversi paesi dell’Unione sulla questione della tassazione ai giganti tecnologici. Stando alle parole del presidente americano Donald Trump riportate da Repubblica, a essere colpite potrebbero ora essere soprattutto le case automobilistiche, con tariffe del ... wired

HuffPostItalia : Francesco Guccini: 'Parlano tutti di Salvini, ma la candidata della Lega in Emilia-Romagna non la conosce nessuno' - ciccinoamato : La cosa più grave delle prossime #regionali è che tutti parlano di #EmiliaRomagna e nessuno di #Calabria. L'importa… - Lino73732816 : RT @laura_lauril: @mgmaglie @lorepregliasco Tutti parlano della citofonata di Salvini ma nessuno chiede nulla alla Signora che si è rivolta… -