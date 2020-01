Torna a casa e trova la lavatrice in funzione e il suo bambino dentro, per fortuna la verità non è quella che sembra (Di giovedì 23 gennaio 2020) Una vicenda incredibile e terribile quella accaduta ad un papà che, Tornando a casa dal lavoro, ha trovato la lavatrice in funzione e il suo bambino di pochi mesi dentro che centrifugava. Al papà è venuto quasi un infarto prima di capire che non si trattava del suo bambino ma di una maglietta con su la stampa della faccia del suo piccolo. Al papà sono serviti un pò di minuti prima di capire quale fosse la realtà e che non stava accadendo nulla di terribile. Ma prima di capirlo era terrorizzato. Il papà ha poi voluto raccontare sui social quello che gli è accaduto e ha postato, da corredo, una foto con la maglietta incriminata in lavatrice. In tanti gli hanno dato tanti consigli su come fare ad evitare spaventi simili, uno su tutti lavare le magliette con le stampe della faccia del suo bambino al contrario. baritalianews

