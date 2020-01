Sul palco di Salvini a Bibbiano c’è anche la madre del piccolo Tommy (Di giovedì 23 gennaio 2020) La chiusura della campagna elettorale della Lega, come annunciato, si sta tenendo nella piazza principale di Bibbiano. La manifestazione organizzata dal Carroccio, alla presenza di Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni, parte da un palco in cui sono assenti i simboli del partito. Sullo sfondo un solo grande manifesto con su scritto ‘Giù le mani dai bambini’. E su quel palco, all’inizio dell’evento, si sono alternati diversi genitori con storie tragiche che riguardano i propri figli: da minori sottratti a mariti uccisi, fino a piccoli bimbi rapiti e uccisi. Come il caso del piccolo Tommaso Onofri. La madre del bambino rapito e ucciso nel marzo 2006 è anche lei sul palco al fianco del leader del Carroccio. La manifestazione di Salvini Bibbiano inizia così. LEGGI anche > Il Comune di Bibbiano preoccupato per la gestione della piazza con Salvini e Sardine Paola Pellinghelli è ... giornalettismo

matteosalvinimi : #Salvini: Mi auguro che al festival di Sanremo non salirà sul palco qualcuno che nei suoi testi inneggia alla viole… - matteosalvinimi : Gente che inneggia allo stupro e alla violenza contro le Forze dell'Ordine... Questa non è arte, è cacca! Mi auguro… - francescacheeks : Il 6 febbraio torno sul palco dell’Ariston al fianco di Levante e Maria Antonietta per cantare “Si può dare di più”… -