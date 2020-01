Sparatoria di fronte al McDonald’s: 1 morto e 5 feriti. Grave bimbo di 9 anni (Di giovedì 23 gennaio 2020) Siamo a Seattle, città nello Stato di Washington, negli Stati Uniti. È qui che si è consumata una terribile tragedia: ci sarebbero, secondo una prima stima delle autorità, almeno un morto e otto feriti. Gli aggressori sarebbero in fuga. Ma partiamo dal principio: tutto è avvenuto in un’area trafficata e molto visitata da turisti, poco lontano da Pike Place Market. La vittima sarebbe una donna di quaranta anni e fra gli otto feriti ci sarebbe anche un bambino di 9 anni che sarebbe stato portato in ospedale in condizioni serie. Un’altra persona ferita in condizioni critiche è una donna di cinquantacinque anni mentre gli altri feriti sarebbero stabili. Tutto sarebbe iniziato in seguito a una lite scoppiata nei pressi di un McDonald’s. La polizia di Seattle sta ricostruendo l’accaduto tramite i filmati girati dalle telecamere di sicurezza della zona. I video – riferisce la polizia – hanno ... caffeinamagazine

