Scandone, coach De Gennaro: “Vittoria di cuore, sabato un DelMauro caldo” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Primo successo esterno per la Felice Scandone Avellino, che nel recupero della diciassettesima giornata si impone sul campo della Stella Azzurra Roma con il punteggio di 71-82. Soddisfatto coach De Gennaro, che ha commentato così la vittoria: «Partita giocata con il cuore dai miei ragazzi e sono contentissimo di questo. Avevamo fatto una buona settimana di lavoro e l’abbiamo dimostrato stasera in mezzo al campo. Voglio ricordare che su questo campo nessuno aveva vinto fino ad ora, fatta eccezione per la capolista Palestrina e, quindi, anche questo deve essere un vanto in più relativamente alla prestazione dei miei ragazzi. Sono stati tutti bravi, tutti hanno dato l’anima. È una partita importante: è la prima vittoria fuori casa e deve darci l’entusiasmo per affrontare le prossime due gare, che, come sappiamo, sono difficilissime, perché ... anteprima24

