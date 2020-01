Reddito di cittadinanza: pagamento gennaio in arrivo, ecco la data ufficiale (Di giovedì 23 gennaio 2020) Reddito di cittadinanza: pagamento gennaio in arrivo, ecco la data ufficiale I beneficiari del Reddito di cittadinanza attendono ogni mese l’accredito della card. Conoscere la data precisa in cui avverrà il pagamento può essere molto utile per evitare che sulla Card resti ancora qualcosa. Si ricorda infatti che l’importo del Reddito di cittadinanza deve essere utilizzato interamente entro il mese seguente a quello di erogazione, altrimenti l’importo non speso sarà decurtato nella mensilità successiva, fino al 20% del beneficio erogato. L’importo va speso entro i limiti appena descritti, a condizione che non si tratti di arretrati. Reddito di cittadinanza: pagamento gennaio, ecco la data di accredito Per quanto riguarda gennaio 2020 la data di accredito del pagamento sulla Carta Reddito di cittadinanza cadrà lunedì 27 gennaio. Chi ha presentato domanda di accesso alla ... termometropolitico

fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, a Locri 237 persone lo percepivano ingiustamente: mafiosi, proprietari di Ferrari e impren… - NicolaMorra63 : Quando si fanno controlli veri emerge il marciume che c'è in #Calabria. Adesso chi ha sbagliato paghi. - Mov5Stelle : Secondo i dati Inps aggiornati a gennaio 2020 sono oltre 63mila le famiglie che ogni mese in Calabria ricevono, gra… -