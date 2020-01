Piacenza, Salvini a uno studente: “Hai la prof comunista? Che strano” | VIDEO (Di giovedì 23 gennaio 2020) Piacenza, Salvini a uno studente: “Hai la prof comunista? Che strano” Durante un comizio a Piacenza, il leader della Lega Matteo Salvini si è rivolto a uno studente, presente in prima fila, chiedendogli: “Hai la prof comunista? Che strano”. Trasmesso in diretta sul suo profilo Facebook, il comizio di Piacenza ha avuto inizio con Salvini che ha dichiarato: “Sarò breve perché mi hanno detto per essere qua qualcuno ha preso un permesso dal lavoro”. “Facciamo veloce perché c’è qualcuno che ha bigiato la scuola” ha poi affermato Salvini rivolgendosi a uno studente che si trovava sotto il palco dal quale Salvini parlava. “Che c’era alla prima ora? Storia? Salutami la prof quando entri… È comunista? Che strano, non capita mai, non dirle che eri qua, dille che hai perso il bus, sennò ti interroga e ti da tre…Ne vai ... tpi

Piacenza Salvini Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Piacenza Salvini