Non più raggiungibili Sharazon.it, Smart-shopping.it, Gemshop.it e Teknoacquisti.com, sospesi da AGCM (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un intervento a spada tratta dell'AGCM: i siti Sharazon.it, Smart-shopping.it, Gemshop.it e Teknoacquisti.com non sono più raggiungibili perché oggetto di un provvedimento dell'Autorità che ha ritenuto i 4 siti e-commerce non affidabili per motivi in parte simili e in parte diversi. In tutti i casi i diritti dei consumatori non venivano rispettati e di fatto la merce del settore elettronica (computer, Smartphone, tablet) non arrivava quasi mai a destinazione. Giusto dettagliare i provvedimenti dell'AGCM, in prima battuta, sui gruppi di acquisto proposti dai tre siti Sharazon.it, Smart-shopping.it, Gemshop.it. Questi appunto non prevedevano la vendita diretta dei prodotti. Il meccanismo collettivo delle adesioni ad un gruppo appunto per l'ottenimento di un forte sconto su un dispositivo non ha quasi mai dato buoni frutti (secondo la cosiddetta tecnica del buy and sharing). In ... optimaitalia

ShooterHatesYou : Nel codazzo che accompagnava Salvini a fare l’ennesima bravata c’erano collaboratori, assistenti, sospetto anche qu… - GiuseppeConteIT : In questi mesi abbiamo lavorato per un fisco più equo, che porterà benefici a 16 milioni di italiani. Ma non basta.… - Giorgiolaporta : E' fuga dalla nave che affonda dopo le #dimissioni di #DiMaio dal #M5S. Non c'è più il freno alle fuoriuscite. Ora… -