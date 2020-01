L’obbiettivo delle strutture espositive dev’essere allungare i tempi di osservazione delle opere (Di giovedì 23 gennaio 2020) Raccontiamoci quanto siamo bravi. Quante opere d’arte riusciamo a far arrivare in Italia dall’estero. Tutto quanto riusciamo a mettere in mostra solleva ondate di consenso ed entusiasmo culturale, ed aggiunge medaglie e stellette sul petto degli artefici di queste migrazioni d’opere. Volendo, che sia. A Palazzo Zevallos a Napoli, sede delle Gallerie d’Italia, la volontà di esibire capolavori provenienti da tutto il mondo è palese in ogni mostra, e innegabilmente le opere offerte al pubblico sono sempre d’altissima qualità. Onore al merito. E’ in atto, in questi giorni, una mostra che per il valore delle opere , come sempre, tiene alto lo stendardo della casa espositrice, ma purtroppo e forse più delle altre mostra una gestione che non rende merito a quanto esposto. Gli italiani, si sa, sono ottimi creatori di titoli, e anche in questo caso l’estro non si smentisce: David e Caravaggio. ... ildenaro

Oscar_Tilli_San : Il #sistemaelettorale proporzionale è quello che garantisce l’elezione delle nomenclature dei partiti. Il problema… - danielebanfi83 : @claudiomilani6 @disinformatico Trattasi di una delle tante ricerche che hanno l'obbiettivo di identificare nuovi t… - aperegina61 : @Federico_Tonin @LeonardoLeona10 @LaNotiziaTweet L'orrore erano i 50miliardi in deficit per la manovra di Salvini '… -