Lo scivolone di Marattin sull’Irpef

Qualche giorno fa Luigi Marattin, brillante economista e deputato di Italia Viva, ha pubblicato sul Foglio la proposta del partito di Renzi sulla riforma dell'IRPEF. Partendo da una serie di criticità Marattin traccia le linee della nuova imposta sui redditi delle persone fisiche ponendosi, accanto al fine (condiviso da tutti ma praticato da pochi) di abbassare il carico fiscale sui redditi di lavoro, alcuni obiettivi solo apparentemente condivisibili, tra i quali la semplificazione e la rideterminazione degli sgravi relativi a coniuge e figli a carico. In particolare, per semplificare il sistema Marattin propone la cancellazione di tutte le attuali deduzioni e detrazioni, salvaguardando soltanto quelle relative ai contributi previdenziali e agli interessi sul mutuo per l'acquisto della prima casa. Una indubbia semplificazione per gli uffici dell'amministrazione finanziaria, che si ...

