La Corte Onu ordina alla Birmania di prendere tutte le misure necessarie per proteggere i Rohingya dal genocidio (Di giovedì 23 gennaio 2020) La Corte Onu ordina alla Birmania di proteggere i Rohingya dal genocidio La Corte internazionale di giustizia dell’Onu ha ordinato alla Birmania di proteggere i Rohingya dal genocidio perpetrato nei loro confronti dall’esercito birmano. La sentenza, molto attesa, è arrivata nella tarda mattinata di giovedì 23 gennaio. La Corte, dunque, ha ordinato alla Birmania di adottare “tutte le misure in suo potere” per prevenire il presunto genocidio contro la popolazione musulmana dei Rohingya. Il tribunale, poi, ha chiesto al governo birmano di attuare una serie di misure di emergenza previste dalla Convenzione sul genocidio del 1948. Secondo la Corte, vi sono delle prove che circa 600mila Rohingya rimasti in Birmania (o Myanmar che dir si voglia) sono “estremamente vulnerabili” alla violenza da parte dell’esercito birmano. La sentenza, dunque, ha ... tpi

