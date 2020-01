J-Ax a FqMagazine: “Se hai bisogno di avere il rap nel cast di Sanremo perché è il genere che adesso tira di più e perché rimanga attuale, poi non ci si può lamentare” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Una profonda analisi di se stesso, ma anche della società. J-Ax nel suo nuovo album “ReAle” di certo non si tira indietro e senza peli sulla lingua parla del riscatto sociale, il razzismo, il femminicidio, ma anche di quello che è accaduto dopo la separazione artistica con Fedez. Un disco di ottima produzione e ricco di collaborazioni da Paola Turci ad Enrico Ruggeri, passando per Max Pezzali, per raccontarsi senza fronzoli: “Questo è un disco per guardarsi finalmente in faccia, dopo tanto tempo, e poter dire sono un perdente che ha vinto”. Rivendichi il diritto di dire la tua? Certo! Io penso che bisogna dire la propria opinione, in un momento storico in cui la gente sta, certamente, andando nella direzione sbagliata. Io pago le tasse e ho il diritto di dire la mia. Come succede in “Beretta”, dove racconti di una donna, vittima delle violenze del compagno, che si fa giustizia da ... ilfattoquotidiano

FqMagazine “Se Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : FqMagazine “Se