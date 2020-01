Incendio in via Boeri alla scuola della Locale: bruciati un’auto e un furgone (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un Incendio è divampato alle 4:30 del mattino di giovedì 23 gennaio in via Boeri a Milano: in fiamme la scuola della Polizia Locale. Da quanto si apprende nel rogo sarebbero state date alle fiamme un’auto e un furgone dei ghisa che erano posteggiati oltre la recinzione. Fortunatamente, però, non si registrano feriti. Sul luogo dell’Incendio, inoltre, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno riportato la situazione alla normalità. Non si esclude un possibile Incendio doloso. Sono in corso le indagini: purtroppo, però la zona non è sottoposta a videosorveglianza. notizie

