Il videogioco di Holly e Benji ci farà riscoprire il bello del calcio arcade? (Di giovedì 23 gennaio 2020) In queste ore è stato annunciato lo sviluppo e l’uscita entro il 2020 di Captain Tsubasa, Rise of New Champions per PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC. Per chi proprio non fosse così informato è bene precisare che Tsubasa Ozora è il vero nome di Oliver Hutton, protagonista del cartone di Holly e Benji, pietra miliare dei pomeriggi di milioni bambini a cavallo tra gli anni ’80 e ’90. Insomma, la notizia ha dell’epico, perché un gioco interessante su Captain Tsubasa si vede da parecchio tempo e fino a oggi il massimo che ci si poteva concedere era l’ennesimo titolo mobile che dopo cinque minuti cerca di spillarti soldi. La notizia però ha anche potenzialità tragiche, perché c’è ovviamente il rischio che sia un titolo che punta tutto sull’effetto nostalgia per poi deludere dopo cinque minuti, un timore corroborato da anni e anni di titoli che facevano esattamente questo (sto ... wired

