Hanno affogato due cuccioli di maremmano in un fontanile (Di giovedì 23 gennaio 2020) "Due cuccioli simil maremmano sono stati affogati nelle acque gelide di un fontanile del comune di Piglio. L'uccisione p avvenuta davanti ai loro due fratellini che li Hanno vegliati per ore. I corpi esanimi sono stati rinvenuti questa mattina lungo la strada che conduce verso gli Altipiani di Arcinazzo". Lo rende noto Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape). "L'uso della violenza per risolvere, con un macabro e inaccettabile fai-da-te, l'emergenza randagismo è un fatto di una gravità inaudita che non possiamo tollerare. La Polizia locale - aggiunge - è stata informata dei fatti. Rimaniamo in attesa che i carabinieri del luogo avvino un'indagine per arrivare agli autori del macabro gesto. Nei mesi precedenti abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini per la presenza di animali vaganti sul territorio, che a loro dire, ... agi

