Enzo Iacchetti si confessa: “Non ho amici in ambito televisivo” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Enzo Iacchetti agrodolce confessa di non avere amici in tv, e parla del suo rapporto con Ezio Greggio fuori dal bancone di Striscia la Notizia Ospite nella trasmissione radiofonica i Lunatici, Enzo Iacchetti si racconta e fa delle confidenze che non aveva mai fatto prima. Il conduttore confessa di non avere amici in tv, nonostante sia da anni nel mondo della televisione. La sua confessione schietta e sincera scaturisce dal fatto che preferisce stringere amicizie con persone che non lavorano nel suo stesso mondo. Iacchetti fra gli amici ha tantissime persone comuni, meccanici, idraulici, commercialisti, persone semplici. Fa meraviglia il fatto che non nomini fra i suoi amici lo storico partner di Striscia la Notizia. Infatti, per Iacchetti Ezio Greggio è solamente un compagno di banco, che però stima moltissimo. I due fanno coppia al tg satirico di Canale 5 dal 1994, e sono sempre molto ... kontrokultura

