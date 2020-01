Disabili, anche le carrozzine elettriche potranno essere ricaricate alle colonnine per le auto in città (Di giovedì 23 gennaio 2020) Non solo auto e scooter, ma anche le carrozzine elettriche utilizzate dai Disabili potranno essere ricaricate con un nuovo dispositivo alle apposite colonnine già usate dai mezzi elettrici e presenti nei principali centri abitati. L’innovativa tecnologia, chiamata JuiceAbility e sviluppata da Enel X, sarà a disposizione in Italia a partire da giugno 2020. Il progetto è stato presentato al Consumer Electronics Show – CES, la più importante manifestazione dedicata all’hi-tech conclusasi a Las Vegas il 10 gennaio. Come funziona? Attraverso un cavo intelligente e una app, JuiceAbility consente di riconoscere le batterie delle sedie a ruote elettriche e di connetterle al sistema di stazioni di ricarica dei veicoli elettrici. L’iniziativa a sostegno della mobilità inclusiva per i Disabili si inserisce nell’ambito della collaborazione di Enel X con la startup italiana Avanchair e nasce ... ilfattoquotidiano

