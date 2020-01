Caos a Uomini e Donne, Gemma Galgani pizzicata senza abiti addosso: ‘Ecco con chi era…’ (Di giovedì 23 gennaio 2020) Le registrazioni del parterre senior di U&D Qualche giorno fa sono state realizzate le registrazioni del Trono over di Uomini e Donne. Stranamente, la produzione del dating show e Maria de Filippi hanno deciso di farle per due giorni consecutivi. Alcune sono già andate in onda, mentre altre ancora no. In quelle inedite sono contenute le immagini di una doppia sfilata. Ebbene sì, prima sulla passerella vedremo le dame e successivamente anche i cavalieri. E stando alle anticipazioni fornite dal portale Il Vicolo delle News, la protagonista indiscussa è stata ancora una volta Gemma Galgani. Quest’ultima, reduce dell’addio a Juan Luis Ciano e alla chiusura con Marcello, sarebbe stata stata pizzicata semi vestita dietro le quinte. Le sfilate al Trono over di Uomini e Donne Come anticipato prima, le prossime puntate del parterre senior di Uomini e Donne saranno dedicate ... kontrokultura

KontroKulturaa : Caos a Uomini e Donne, Gemma Galgani pizzicata senza abiti addosso: 'Ecco con chi era...' - - zazoomblog : Uomini e Donne spoiler: caos al trono di Sara un corteggiatore fa sponsorizzazioni? - #Uomini #Donne #spoiler:… - KontroKulturaa : Uomini e Donne spoiler: caos al trono di Sara, un corteggiatore fa sponsorizzazioni? - -