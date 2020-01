Bologna, Barrow: «Contento di essere qui. Gasperini come un padre per me» (Di giovedì 23 gennaio 2020) Bologna, oggi è il giorno di Musa Barrow. Il nuovo acquisto della squadra di Mihajlovic si è presentato in conferenza stampa Già pronto per dare il suo contributo in campo. Questa mattina il Bologna ha presentato Musa Barrow in conferenza stampa. Ecco le parole del calciatore. «Sono molto Contento di essere qui, ho deciso di venire a Bologna per trovare più spazio e avere continuità. Ruolo preferito? Non importa dove, posso giocare sia sull’esterno che da seconda punta, ma in generale in attacco ricopro qualsiasi posizione». ATALANTA – «Con la società mi sono lasciato bene, così come con Gasperini. Il mister per me è come un padre, ha capito la mia scelta ed è Contento per me, mi ha detto che qui a Bologna potrò dimostrare le mie qualità». MIHAJLOVIC – «Mi chiede di aiutare di più la squadra, sto imparando a farlo. Pressione? La sento, se una società spende tutti ... calcionews24

BfcOfficialPage : ?? | UFFICIALE BARROW È UN NUOVO GIOCATORE DEL BOLOGNA ?? Orsolini e Corbo ci hanno dato una mano ????… - sportli26181512 : Bologna, Barrow si presenta: 'Obbligato a far bene. Gasperini come un padre': Il neo attaccante rossoblù: 'Sento la… - Fantacalcio : Bologna, Barrow si presenta: 'Qui per trovare spazio. Mihajlovic chiede di aiutare la squadra'… -