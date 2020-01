Bibbiano, Santori (Sardine): “Nella piazza della Lega ci sono comparse pagate per stare lì” (Di giovedì 23 gennaio 2020) “La notizia è che Bibbiano è delle Sardine. Di là (nella piazza della Lega, ndr) ci sono comparse pagate o costruite per essere lì“. A dirlo, dal palco del contro-presidio delle Sardine, nella cittadina emiliana, il leader delle Sardine, Mattia Santori. “Il nostro movimento non vincerà se vinceremo le elezioni tra tre giorni (in Emilia-Romagna, ndr), ma se ogni anno a Bibbiano ci sarà una festa della musica. Noi non siamo come Salvini, che passa e poi se ne va. Siamo diversi”. L'articolo Bibbiano, Santori (Sardine): “Nella piazza della Lega ci sono comparse pagate per stare lì” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

gazzettaReggioE : Mattia Santori: 'Con noi Sardine c'è la vera Bibbiano' - SkyTG24 : 'A #Bibbiano è successa una cosa molto interessante, cioè si è dimostrato ancora una volta che le #sardine sono mol… - Franco88386632 : RT @MediasetTgcom24: Sardine vs Salvini, scontro tra piazze a Bibbiano | Santori: 'Abbiamo vinto 7 a 0' -