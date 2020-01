Apocalisse cinese (Di giovedì 23 gennaio 2020) L’intera città di Wuhan, una megalopoli cinese che conta circa 11 milioni di abitanti, cioè più della Lombardia, è in quarantena. Le autorità locali hanno adottato la drastica decisione di isolare l’agglomerato, bloccando ogni servizio pubblico. L’epidemia di coronavirus che sta mettendo in ginocchio la Cina è partita proprio da qui, da un mercato del pesce ora chiuso, nel quale, fino a poche settimane fa, si vendevano anche animali vivi. Dal quartier generale di Wuhan per il controllo e il contrasto dell’epidemia è stato diffuso un comunicato chiaro e inequivocabile. A partire dalle dieci del 23 gennaio 2020 (le tre di notte in Italia) e fino a data da destinarsi, sono sospese le corse degli autobus, anche quelle di lunga percorrenza, della metropolitana e dei traghetti; chiusi pure l’aeroporto e la stazione ferroviaria. I cittadini cinesi sono stati ... it.insideover

Silvia_Gastaldi : Giuro che se dovessi morire per il #virus cinese, mi incazzo dall'oltretomba e scateno l'apocalisse! -