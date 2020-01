Amici 19: Javier in difficoltà, il confronto con Elena D’Amario (Di giovedì 23 gennaio 2020) Javier è molto preoccupato per il suo percorso nel programma. Ecco che cosa è successo a lezione con la ballerina Elena D’Amario Amici 19: Javier affronta Elena D’Amario Chi segue Amici di Maria De Filippi sa che cosa è successo sabato scorso a Javier. Il ballerino non ha accettato il rimprovero della produzione che ha lamentato ai ragazzi continue mancanze di rispetto. Non solo nei confronti di professori e assistenti, ma i concorrenti sembrano comportarsi male al residence, in sala relax, chiamare il dottore e poi dire che non ne hanno bisogno. Javier ha reagito molto male a questo richiamo e si è lasciato andare ad uno sfogo di rabbia in cui ha offeso il programma, i professionisti, Maria e tutto ciò che ruota attorno ad Amici 19. Il ballerino si è mostrato pentito e imbarazzato per il suo comportamento e i professori hanno deciso di dargli una seconda possibilità. ... kontrokultura

