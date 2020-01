Altaforte scambia la mail automatica del Salone del Libro per un invito ufficiale (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il Salone del Libro ci ricasca. O forse no. È Altaforte che ci è cascata. Anche quest’anno si torna a parlare del grande evento del Libro di Torino in relazione alla presenza di Altaforte, casa editrice vicina a Casapound. In un primo momento è sembrato che Altaforte avesse ricevuto un invito da parte del Salone del Libro a partecipare all’edizione di quest’anno. Il che sarebbe assurdo, considerata l’enorme polemica dell’anno scorso e l’esclusione della casa editrice dall’evento. La nota di chiarimento dell’evento non tarda ad arrivare. LEGGI ANCHE >>> Salone del Libro, fondatore di Altaforte rincara la dose: «Un po’ di dittatura non fa male» Altaforte al Salone del Libro: l’equivoco Come riportato da Il Primato Nazionale, la casa editrice Altaforte ha ricevuto un invito via mail dal Salone del Libro di Torino: nel testo in ... giornalettismo

Altaforte scambia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Altaforte scambia