AGCOM multa Tim, Vodafone e WindTre per un totale di oltre 2 milioni (Di giovedì 23 gennaio 2020) AGCOM multa Tim, Vodafone e WindTre di 696 mila euro ciascuno per un totale di oltre due milioni di euro.Le tre compagnie sono colpevoli di aver introdotto nei contratti prepagati una modalità onerosa di prosecuzione del servizio in caso di credito esaurito.L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto che le tre compagnie telefoniche abbia introdotto modifiche contrattuali ritenute "in contrasto con la normativa di settore".Leggi anche: AGCOM diffida Tim, Wind e Vodafone, stop al costo di ricaricaAGCOM multa Tim, WindTre, VodafoneSembrano non terminare mai le multe che AGCOM impone alle compagnie telefoniche, del resto il comportamento di queste ultime è tale da rendere necessarie denunce ad ogni minima variazione fatta esclusivamente negli interessi dell'azienda.Dalla modifica dei tempi richiesti per la fatturazione, a quella del credito delle ...

