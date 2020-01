Zenith e Land Rover, il cronografo ispirato al fuoristrada (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Con Zenith e Land Rover, il mondo delle lancette e quello delle quattro ruote si incontrano ancora una volta. Durante la prima edizione della LVMH Watch Week, evento internazionale organizzato a Dubai dall'omonimo gruppo per lanciare le novità del 2020, la maison di orologiera ha presentato un modello che celebra la felice e duratura partnership con la casa automobilistica inglese. Si tratta del Defy 21 Land Rover Edition: edizione limitata di 250 esemplari che arriva in concomitanza con il lancio del Land Rover Defender di nuova generazione, restyling integrale dell’iconico fuoristrada. Nick DimblebyIncontro tra orologeria e automobilismo, il Defy 21 Land Rover Edition rivisita in chiave contemporanea un'icona di Zenith, il cronografo ad alta frequenza El Primero, e allo stesso tempo cita la robustezza e il comfort dei prodotti Land Rover. A caratterizzarlo, oltre ... gqitalia

motoblog : Zenith Defy 21 Land Rover Edition: l’orologio ispirato alla nuova Defender - QuotidianoMotor : Zenith Defy 21 Land Rover Edition: l’orologio ispirato alla nuova Defender - GoldenBackstage : In 250 esemplari l'orologio di Zenith ispirato alla nuova Land Rover Defender -