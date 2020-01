Ultime Notizie Roma del 22-01-2020 ore 19:10 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera da studio Giuliano Ferrigno dura presa di posizione del vicepresidente del parlamento tunisino dopo la citofonate da parte del leader della Lega Matteo Salvini ad un cittadino sospettato di essere uno spacciatore a Bologna un artista È vergognoso che Mina e rapporti fra Italia e Tunisia ha detto il vicepresidente del parlamento tunisino a Radio Capital male agli spacciatori dovrebbe uscire Non ridere tolleranza zero per noi è una priorità è il segretario al tesoro statunitense minaccia ritorsioni contro la Web tax e ti vuole imporre una tassa sulle nostre società considereremo tasse sulle case automobilistiche a Londra va avanti nelle tue intenzioni Trump da parte sua prende di Mira direttamente lui Se non accetti un accordo commerciale gli Stati Uniti sono pronti a imporre dazi dolorosi sulle importazioni ... romadailynews

