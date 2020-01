Ultime Notizie Roma del 22-01-2020 ore 07:10 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio sale l’allarme per il nuovo coronavirus cinese nel mondo primo caso anche negli Stati Uniti mentre in Cina le persone colpite sono 300 x 70 casi nuovi 6 morti Ma siete messi anno di più anche in Italia rafforzato i controlli negli aeroporti a Fiumicino da giovedì misurazione della febbre attraverso uno scanner ai passeggeri provenienti dalla città di VN il virus contagio anche le borse male l’Asia in calo Europa Wall Street quest’oggi riunione straordinaria dell’organizzazione Mondiale della sanità e dell’Unione Europea al Forum di Davos sfida distanza sul clima tra Greta thunberg e Donald Trump e la giovane attivista attacca tutti parlano del clima ma nulla è cambiatola nostra casa è ancora in fiamme agite per i vostri figli ha detto ... romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 22-01-2020 ore 07:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - ThornXYZ : RT @lauranaka: Euforia in stile esuberanza irrazionale su Mps, titolo +13%. Cosa sta succedendo? La risposta nei rumor su accordo Ue e su c… - scuolainforma : Scuola, graduatorie III fascia ultime notizie: proroga requisito laurea+CFU per nuovi inserimenti? -